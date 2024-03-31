Remedy поздравила авторов Helldivers 2 необычным образом: подарила термос в духе Alan Wake

Создатели Helldivers 2 из Arrowhead получили от коллег из Remedy подарок — термос с логотипом Oh Deer Diner из вселенной Alan Wake. Термос был упакован в коробку с автографами команды Remedy. Также Arrowhead показала послание от Алана Уэйка, в котором он назвал разработчиков Helldivers 2 «предвестниками божественной справедливости».
Праведный крестовый поход, распространившийся как лесной пожар, привлёк множество последователей. Хеллдайверы достигли впечатляющих результатов, и это достойно поздравлений. Пусть управляемая демократия охватит всю галактику.
Хорошо не бутылку, зная их наклонности
https://www.playground.ru/helldivers_2/news/razrabotchiki_helldivers_2_poluchili_pismo_ot_samogo_alana_uejka-1689559
у Сэма Лейка звездная болезнь началась?
Лучше бы ящик "Джека Дэниэлса", надо же как то горе заливать от тухлых продаж..