на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 645 оценок

Remedy поздравила авторов Helldivers 2 необычным образом: подарила термос в духе Alan Wake

Simple Jack
Новости

Создатели Helldivers 2 из Arrowhead получили от коллег из Remedy подарок — термос с логотипом Oh Deer Diner из вселенной Alan Wake. Термос был упакован в коробку с автографами команды Remedy. Также Arrowhead показала послание от Алана Уэйка, в котором он назвал разработчиков Helldivers 2 «предвестниками божественной справедливости».

Праведный крестовый поход, распространившийся как лесной пожар, привлёк множество последователей. Хеллдайверы достигли впечатляющих результатов, и это достойно поздравлений. Пусть управляемая демократия охватит всю галактику.

Источник  
-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Хорошо не бутылку, зная их наклонности

2
Taicho

https://www.playground.ru/helldivers_2/news/razrabotchiki_helldivers_2_poluchili_pismo_ot_samogo_alana_uejka-1689559

-1
r23dom

у Сэма Лейка звездная болезнь началась?

-1
Петр Стрельцов

Лучше бы ящик "Джека Дэниэлса", надо же как то горе заливать от тухлых продаж..

-2