Шамс Джорджани обещает узнать у своей команды, когда же в Helldivers 2 наконец добавят долгожданный миниган

Среди всего разнообразия оружия в Helldivers 2 игрокам до сих пор не хватает одной вещи — минигана. И кажется, разработчики всё-таки прислушались к сообществу.

Глава студии Arrowhead Шамс Джорджани недавно отреагировал на предложение фаната, который хотел бы видеть в игре футуристическую версию пулемёта как в Killzone: Shadow Fall — без перезарядки, с запасом в 600 патронов и механикой перегрева. Джорджани на это ответил, что «вновь поинтересуется» у команды насчёт минигана.

Похоже, в Arrowhead и правда думают о добавлении этой пушки, раз уж босс говорит «вновь поинтересуюсь», а не «рассмотрим возможность». Может, это будет часть какого-нибудь варбонда в ближайшие месяцы? Учитывая, как часто они выходят, ждать, скорее всего, осталось недолго.