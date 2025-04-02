Шесть миллионов игроков COD купили Helldivers 2, и разработчики не знают, как на это реагировать

В 2024 году Helldivers 2 пережила бурный и успешный год, но путь к этому успеху был не без трудностей. Разработчики игры, студия Arrowhead, столкнулись с неожиданным наплывом игроков, в том числе из сообщества Call of Duty. Шамс Джорджани, генеральный директор компании, признал, что команда не ожидала такого интереса от игроков, которые обычно тяготеют к совершенно другим жанрам, например, к Escape From Tarkov или Arma.
Несмотря на первоначальные трудности, когда оценка пользователей игры падала до 19%, постоянные обновления и улучшения помогли вернуть доверие игроков, и к концу года рейтинг составил 94%. Джорджани отметил, что этот опыт стал настоящим испытанием для студии, ведь необходимо было найти баланс между сохранением уникальности игры и адаптацией к новым требованиям игроков.
Helldivers 2 достигла рекордных продаж, став одной из самых популярных игр 2024 года, и шесть миллионов игроков Call of Duty купили ее. Однако, несмотря на успешный релиз, в Arrowhead не знают, как реагировать на такой неожиданный интерес и какие шаги предпринять в дальнейшем, поскольку их игра изначально была ориентирована на совсем другую аудиторию.
Как посчитали игроков колды?)
Мне кажется, но это не точно, что издателю хелдайверсов не сложно посчитать игроков колды на плейстейшн
Ну формально любой геймер хотя бы раз играл в колду, т.е формально кто купил хд2 это игрок колды)
Неожиданный успех застал студию врасплох.
Так можно сказать и про игроков с торрента.
как как? делать третью часть от первого лица
Сделать нормальную серьезную игру, а не это посмешище со свистоперделками для зумеров