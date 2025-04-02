Шесть миллионов игроков COD купили Helldivers 2, и разработчики не знают, как на это реагировать

В 2024 году Helldivers 2 пережила бурный и успешный год, но путь к этому успеху был не без трудностей. Разработчики игры, студия Arrowhead, столкнулись с неожиданным наплывом игроков, в том числе из сообщества Call of Duty. Шамс Джорджани, генеральный директор компании, признал, что команда не ожидала такого интереса от игроков, которые обычно тяготеют к совершенно другим жанрам, например, к Escape From Tarkov или Arma.

Несмотря на первоначальные трудности, когда оценка пользователей игры падала до 19%, постоянные обновления и улучшения помогли вернуть доверие игроков, и к концу года рейтинг составил 94%. Джорджани отметил, что этот опыт стал настоящим испытанием для студии, ведь необходимо было найти баланс между сохранением уникальности игры и адаптацией к новым требованиям игроков.

Helldivers 2 достигла рекордных продаж, став одной из самых популярных игр 2024 года, и шесть миллионов игроков Call of Duty купили ее. Однако, несмотря на успешный релиз, в Arrowhead не знают, как реагировать на такой неожиданный интерес и какие шаги предпринять в дальнейшем, поскольку их игра изначально была ориентирована на совсем другую аудиторию.