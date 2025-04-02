ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 404 оценки

Шесть миллионов игроков COD купили Helldivers 2, и разработчики не знают, как на это реагировать

butcher69 butcher69

В 2024 году Helldivers 2 пережила бурный и успешный год, но путь к этому успеху был не без трудностей. Разработчики игры, студия Arrowhead, столкнулись с неожиданным наплывом игроков, в том числе из сообщества Call of Duty. Шамс Джорджани, генеральный директор компании, признал, что команда не ожидала такого интереса от игроков, которые обычно тяготеют к совершенно другим жанрам, например, к Escape From Tarkov или Arma.

Несмотря на первоначальные трудности, когда оценка пользователей игры падала до 19%, постоянные обновления и улучшения помогли вернуть доверие игроков, и к концу года рейтинг составил 94%. Джорджани отметил, что этот опыт стал настоящим испытанием для студии, ведь необходимо было найти баланс между сохранением уникальности игры и адаптацией к новым требованиям игроков.

Helldivers 2 достигла рекордных продаж, став одной из самых популярных игр 2024 года, и шесть миллионов игроков Call of Duty купили ее. Однако, несмотря на успешный релиз, в Arrowhead не знают, как реагировать на такой неожиданный интерес и какие шаги предпринять в дальнейшем, поскольку их игра изначально была ориентирована на совсем другую аудиторию.

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kasarkin

Как посчитали игроков колды?)

6
Kamishini1993

Мне кажется, но это не точно, что издателю хелдайверсов не сложно посчитать игроков колды на плейстейшн

0
-zotik-

Ну формально любой геймер хотя бы раз играл в колду, т.е формально кто купил хд2 это игрок колды)

1
oleg21412

Неожиданный успех застал студию врасплох.

1
JackBV

Так можно сказать и про игроков с торрента.

0
Ahsis69

как как? делать третью часть от первого лица

-1
Player is Ready

Сделать нормальную серьезную игру, а не это посмешище со свистоперделками для зумеров

-6