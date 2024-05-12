Шлемы в Helldivers 2 должны были обладать особыми свойствами, но создатели не успели реализовать эту идею

На официальном Discord-сервере Helldivers 2 генеральный директор компании Джон Пилестедт рассказал, что шлемы Helldivers изначально обладали уникальными функциями, которые могли бы изменить интерфейс игрока и повлиять на геймплей. От этой идеи, к сожалению, пришлось отказаться, чтобы уложиться в сроки выхода игры.
Изначально предполагалось, что каждый шлем будет иметь уникальный HUD, чтобы медики могли видеть здоровье, разведчики - очертания врагов и так далее. Но, к сожалению, эта функция была вырезана... ну, потому что нам нужно было выпускать игру.
На данный момент единственная функция шлемов в Helldivers 2 - косметическая, так как они не дают игрокам никаких преимуществ ни в плане статов, ни в плане пассивных бонусов, ни в плане чего-либо еще. В общем, жаль, что от первоначальной идеи отказались, ведь она придала бы большее значение экипировке игрока и углубила бы стратегическую составляющую экипировки, возможно, еще больше стимулируя сотрудничество между игроками. В любом случае, нельзя исключать, что в будущем эта идея будет пересмотрена.
Также Пилестедт, отвечая на вопрос пользователя о том, будут ли в будущем улучшены графические характеристики PS5-версии Helldivers 2 или, возможно, появится режим 40 fps с поддержкой VRR, генеральный директор Arrowhead объяснил, что команда хотела бы добавить больше разнообразия с технической точки зрения, но из-за большого успеха игры планы сильно изменились, что говорит о том, что на данный момент это не является приоритетом.
В связи с успехом игры и всем, что произошло, многие наши планы отошли на второй план, но мы продолжаем добиваться технического разнообразия, чтобы обеспечить наилучший опыт. Но в нашу "кучу дел" добавилось так много всего, что нам приходится постоянно менять приоритеты. В конце концов, я надеюсь, мы сможем достичь цели.
Уже без разницы, что они там планировали)))
ну теперь там г"вно бурлит, им явно не до шлемов.
Да такая фигня была в warframe, когда шлемы имели статы.
Мало того что игорькаи "фэшн" не нравился, потому что шлем давал какие-то плюсы, так ещё и ДЕ отказались от этого. // Иван Марков