Штурм Киберстана провален - Галактическая война Helldivers 2 вступает в новую фазу

В начале месяца в Helldivers 2 стартовало масштабное событие — штурм Киберстана. Игрокам предстояло атаковать гигантские мегаполисы Автоматонов и впервые вступить в бой с Киборгами. У операции было жёсткое условие: если до исчерпания выделенных резервов победа не будет достигнута, миссия засчитывается как провал.

Несмотря на серьёзную подготовку, Адские Десантники потерпели поражение. К началу наступления арсенал пополнили взрывной молот и танк Bastion, что заметно усилило отряды, однако ресурсов оказалось недостаточно — удержать Киберстан не удалось.

Официальное заявление выдержано в сатирическом духе вселенной: Киборгов обвинили в «бесчеловечной измене», а угрозу «социалистического планетоубийцы» признали актуальной. Супер-Земля объявила о переходе к «стратегическому ожиданию», фактически начав перегруппировку.

Поражение стало неожиданным поворотом Галактической войны и показало, что Arrowhead Game Studios готова развивать мета-сюжет с реальными последствиями для всей кампании.