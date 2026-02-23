ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 634 оценки

Штурм Киберстана провален - Галактическая война Helldivers 2 вступает в новую фазу

butcher69 butcher69

В начале месяца в Helldivers 2 стартовало масштабное событие — штурм Киберстана. Игрокам предстояло атаковать гигантские мегаполисы Автоматонов и впервые вступить в бой с Киборгами. У операции было жёсткое условие: если до исчерпания выделенных резервов победа не будет достигнута, миссия засчитывается как провал.

Несмотря на серьёзную подготовку, Адские Десантники потерпели поражение. К началу наступления арсенал пополнили взрывной молот и танк Bastion, что заметно усилило отряды, однако ресурсов оказалось недостаточно — удержать Киберстан не удалось.

Официальное заявление выдержано в сатирическом духе вселенной: Киборгов обвинили в «бесчеловечной измене», а угрозу «социалистического планетоубийцы» признали актуальной. Супер-Земля объявила о переходе к «стратегическому ожиданию», фактически начав перегруппировку.

Поражение стало неожиданным поворотом Галактической войны и показало, что Arrowhead Game Studios готова развивать мета-сюжет с реальными последствиями для всей кампании.

13
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
firefox0047

Ну как будто было ожидаемо, ну не могли же просто так ввести киборгов на одно событие

2
trevl312

Люди будто бы резко забыли про то, что разарбы из одного такого события заблокали % прохождения. И почему то до сих пор верят, что они проходят эти события собственными усилиями. Разработчики захотят - пройдете. Не захотят - у них планы

2