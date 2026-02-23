Штурм Киберстана провален - Галактическая война Helldivers 2 вступает в новую фазу

В начале месяца в Helldivers 2 стартовало масштабное событие — штурм Киберстана. Игрокам предстояло атаковать гигантские мегаполисы Автоматонов и впервые вступить в бой с Киборгами. У операции было жёсткое условие: если до исчерпания выделенных резервов победа не будет достигнута, миссия засчитывается как провал.
Несмотря на серьёзную подготовку, Адские Десантники потерпели поражение. К началу наступления арсенал пополнили взрывной молот и танк Bastion, что заметно усилило отряды, однако ресурсов оказалось недостаточно — удержать Киберстан не удалось.
Официальное заявление выдержано в сатирическом духе вселенной: Киборгов обвинили в «бесчеловечной измене», а угрозу «социалистического планетоубийцы» признали актуальной. Супер-Земля объявила о переходе к «стратегическому ожиданию», фактически начав перегруппировку.
Поражение стало неожиданным поворотом Галактической войны и показало, что Arrowhead Game Studios готова развивать мета-сюжет с реальными последствиями для всей кампании.
Ну как будто было ожидаемо, ну не могли же просто так ввести киборгов на одно событие
Люди будто бы резко забыли про то, что разарбы из одного такого события заблокали % прохождения. И почему то до сих пор верят, что они проходят эти события собственными усилиями. Разработчики захотят - пройдете. Не захотят - у них планы