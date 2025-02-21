Следующий кроссовер для Helldivers 2 уже в разработке, но находится на ранней стадии

В Discord-сообществе Helldivers 2 один из разработчиков Arrowhead проговорился, что команда уже начала работу над следующим кроссовером для игры. Правда, всё пока на «очень ранней стадии», так что каких-то подробностей ждать ещё рано.

Если вы помните, первый подобный кроссовер появился в игре в декабре — тогда добавили скины в стиле Killzone, ещё одной франшизы Sony. В самой Arrowhead всегда говорили, что им важно, чтобы любые добавленные франшизы хорошо смотрелись в мире Helldivers 2. Судя по всему, и в этот раз тематика будет примерно такой же — разработчики не планируют сильно отходить от привычного стиля.