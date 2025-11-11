Sony сообщила, что выход Helldivers 2 на Xbox способствовал росту интереса к игре на ПК и PS5

Sony недавно сообщила, что Helldivers 2 продемонстрировала значительный рост показателей на PlayStation 5 и ПК после выхода Xbox-версии. Кооперативный шутер, покоривший миллионы игроков, переживает циклы роста популярности с момента своего первого запуска.

Линь Тао, финансовый директор Sony прокомментировал:

Helldivers 2, которая также вышла на Xbox в августе этого года, демонстрирует исключительные успехи, привлекая не только новых игроков на Xbox, но и отмечая рост интереса со стороны существующих пользователей на PS5 и ПК. Это привело к значительному росту продаж игры по сравнению с предыдущим годом.

По словам руководителя, программа GAAS (Games Affordable Service) компании «принесла более 40% выручки от продаж собственного программного обеспечения», являясь постоянным источником дохода благодаря успеху таких игр, как Helldivers 2 и MLB The Show 25.

Данные, предоставленные японской компанией, свидетельствуют о том, что игровая база на оригинальных платформах (PS5 и ПК) продемонстрировала рост активности после технических улучшений и выхода Xbox, что демонстрирует, как кроссплатформенная разработка может принести пользу всей игровой экосистеме.