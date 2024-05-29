Sony удвоила бюджет Helldivers 2, как только увидела прототип шутера

Сетевой шутер Helldivers 2 про истребление жуков, роботов и других врагов человечества стал одной из главных сенсаций этого года. Проект не получал должного внимания до релиза, но когда вышел, он превзошел даже самые смелые прогнозы по продажам и активной базе игроков. Теперь это заслуженно самый крупный и при этом успешный проект Sony, особенно на ПК. Во многом такой успех Helldivers 2 был обеспечен высоким качеством игры и многообразием контента на релизе, что стало возможным благодаря значительному бюджету.
Руководитель Arrowhead Studios Йохан Пилестедт в рамках специальной презентации для разработчиков признался, что его команда и издатель не пытались экономить ресурсы во время создания Helldivers 2. Разработчики старались в первую очередь реализовать свои идеи, а Sony стремилась поддерживать их стремления и не оказывала давления по срокам или определенным целям. Главной же заслугой компании, считает Пилестедт, стала щедрость и уверенность в проекте. Как оказалось, еще на ранней стадии производства Sony без колебаний по собственному желанию удвоила бюджет Helldivers 2.
Одной из причин, по которой мы продлили проект, было то, что мы сделали очень, очень хороший прототип игры. И мы договорились с PlayStation, что, знаете что? Если мы просто удвоим бюджет, будет еще лучше.
Будучи жадным капиталистом, каким я и являюсь, я, конечно же, сказал: «Да, давайте сделаем это». Это звучит замечательно. И потом еще много подобных решений было принято на основе того, что казалось хорошим, но не были учтены последствия. Что это значит для построения игры и организации.
— Йохан Пилестедт, босс Arrowhead Game Studios
Сколько было потрачено денег на разработку Helldivers 2, не сообщается. Как поясняет Пилестедт, цифры в этом вопросе не так важны. Его удивил тот факт, что издатель часто интересовался прогрессом хода разработки и многие в руководстве лично ознакомились с самым ранним прототипом. Этого оказалось достаточно, чтобы Sony выделила дополнительные средства, и разработчики смогли сделать такую игру, какую её увидели на релизе.