Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 531 оценка

Состоялся релиз Helldivers 2 на Xbox Series X/S

AceTheKing AceTheKing

Helldivers 2 официально вышла на Xbox Series X/S. Портированием занималась студия Nixxes Software, известная по PC-версиям игр Sony.

По словам главы студии Arrowhead, инициатором выхода шутера на Xbox выступила сама Sony, а разработчики идею поддержали. Остаётся неизвестным, станет ли выпуск Helldivers 2 на Xbox частью новой стратегии Sony или это разовый шаг.

В 15:00 по московскому времени в игре стартует кроссовер с Halo 3: ODST. В боевой пропуск добавили броню, оружие и скины в стиле культового шутера Xbox. Стоимость пропуска составит 1500 суперкредитов.

Комментарии: 1
