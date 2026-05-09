Создатели Helldivers 2 готовят крупные улучшения после критики сообщества

Arrowhead Game Studios отреагировала на критику сообщества Helldivers 2 и рассказала о планах по улучшению игры. В последние недели игроки активно жаловались на баланс, баги, производительность и общее техническое состояние проекта.

Нашим преданным гражданам Супер-Земли. Мы внимательно следили за вашими отзывами в последние несколько дней и видели обсуждения внутри сообщества. Helldivers 2 важна для всех нас, и мы хотим яснее рассказать о том, над чем сейчас работаем и что планируем дальше. Помимо разработки нового контента, мы сосредоточены на улучшении основы игры — стабильности, прогрессии и Галактической войны.

Разработчики заявили, что усилили команду, отвечающую за долгосрочные системы. В будущем игроков ждут более значимые награды, развитие коллективного прогресса, расширенные многонедельные кампании и ветвящиеся последствия событий, зависящие от действий сообщества.

Мы значительно расширили команду, работающую в этой области, поскольку эти долгосрочные системы крайне важны для общего игрового опыта.

Кроме того, студия собирается чаще выпускать обновления и активнее общаться с игроками. В ближайших планах — улучшение производительности, корректировки баланса, развитие персонажей, новые стратагемы и дополнительные улучшения корабля.