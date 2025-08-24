Создатели Helldivers 2 назвали точное время выхода игры на Xbox Series X/S в различных регионах

Студия Arrowhead подтвердила дату и время релиза кооперативного шутера Helldivers 2 для консолей Xbox Series X/S. Игра станет доступна 26 августа 2025 года в 11:00 по московскому времени одновременно во всех регионах.

Этот релиз расширит игровое сообщество Helldivers 2, ранее выпущенной на PS5 и PC. Xbox-версия обещает полную кросс-платформенную совместимость, позволяя игрокам всех платформ объединяться в совместных миссиях по защите супер-Земли.

Студия также опубликовала детализированную карту запуска с точным временем выхода для разных часовых поясов, что подчеркивает глобальный масштаб релиза.