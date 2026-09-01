Создатели Helldivers 2 раскрыли план внедрения новых функций в ближайшие месяцы, а также информацию о версии 8.0

Компания Arrowhead Game Studios представила план развития Helldivers 2, включающий новые функции, которые появятся в ближайшие месяцы, и версию 8.0.

Основой этого плана является «Devoid of Liberty», масштабное обновление 7.0, выпущенное несколько недель назад, посвящённое Иллюминати, которое добавило новый биом, новых врагов, события, миссии и другие существенные дополнения.

Следующее обновление, запланированное на сентябрь, принесет новый варбонд с новым оружием, стратегиями и броней, а также две ещё не анонсированные награды.

Обновление 7.2 выйдет в октябре и будет включать новые миссии, совершенно новый биом, дополнительный тип врагов, дополнительную награду и два события: одно посвящено Галактической войне, а другое — Дню Свободы, вымышленному празднику Суперземли, отмечаемому 26 октября.

Однако самым важным пунктом в планах является обновление 8.0, ожидаемое в декабре. Официальных подробностей пока нет, но это должно быть крупное обновление, продолжающее традиции Devoid of Liberty, с новыми биомами, врагами и типами миссий, в соответствии со структурой предыдущих крупных обновлений.