Создатели Helldivers 2 размышляют над добавлением в игру масштабных рейдов на 16 игроков

Несколько дней назад состоялся релиз нового эпичного шутера Helldivers 2 с видом от третьего лица. Совместный проект студии Arrowhead Game и Sony уже преодолел отметку в один миллион проданных копий и внезапно стал самым успешным релизом японской компании на ПК. Авторы шутера не собираются почивать на лаврах после успешного релиза и активно работают над улучшением игры, а также обсуждают будущие контентные обновления. В данный момент в команде Arrowhead Game идет активная дискуссия по поводу добавления масштабных рейдов.
Выход Helldivers 2 показал разработчикам, что игроки очень заинтересованы в возможности совместного прохождения игры. Больше всего геймеров сейчас интересуют рейды, которые ограничены малым количеством игроков, и они хотят увидеть рейды на 8-16 человек одновременно.
В Arrowhead Game положительно отнеслись к идее от игроков с увеличенным количеством пользователей для рейда. Разработчики признают, что реализовать рейды на 8-16 игроков будет сложной задачей из-за серверных ограничений и оригинальной механики шутера. Тем не менее авторы обещают основательно проработать данный запрос от сообщества. Представители студии подчеркивают, что сейчас все силы команды брошены на повышение стабильности серверов. Как только все технические трудности будут решены, разработчики приступят к контентным обновлениям и разработке новых рейдов.
Пусть починят сетевую составляющую игры , сейчас невозможно присоедениться к выполнению миссии, а они о рейдах думают...
все присоеденяется
хз играю на ПК, вчера ни разу не удалось подцепиться к заданию. Получается только если добавить друга в отряд и вместе проходить задание.
Ждал эту игру потому что 1 часть была кайф. Только одно отталкивает, анимация поворотов.