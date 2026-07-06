Создатели Helldivers 2 высмеяли Sony и призвали игроков "защищать последний диск на PlayStation"

Студия Arrowhead, известная по кооперативному шутеру Helldivers 2, опубликовала ироничное обращение к сообществу, в котором высмеяла недавние решения компании Sony относительно физических носителей.
Разработчики в шутливой форме призвали всех игроков объединиться и встать на защиту последнего оставшегося физического диска для PlayStation. В своём сообщении студия обыграла недавние новости о том, что Sony планирует отказаться от выпуска игр на дисках с января 2028 года, что вызвало массовое возмущение среди фанатов.
С одной стороны пользователи позитивно восприняли такую поддержку от разработчиков в борьбе против Sony за физические диски, но с другой они напомнили, что Helldivers 2 даже не имеет офлайн-режима.
Высмеиватели, которые выпустили свою недоделку на бабки соней, но без них не смогли ничего сделать с игрой дельного за 2.5 года)
Кстати а у них самих игра была на диске? Что то не попадалась на глаза