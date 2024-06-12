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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 109 оценок

Спасти детишек или новая стратагема? Авторы Helldivers 2 поставили игроков перед трудным выбором

butcher69
Новости

Для игроков Helldivers 2 был выпущен новый главный приказ, который на этот раз ставит перед игроками настоящую моральную дилемму: спасти "очень больных детей" или разблокировать новую стратагему?

Выбор стоит между освобождением Колодцев Вернена, где тысячи выживших находятся в ловушке в развалинах детской больницы, и освобождением Марфарка — операцией, которая откроет стратагему противотанковых мин MD-17.

Согласно Главному Приказу, обе цели достичь не удастся, поэтому придется принять непростое решение. В любом случае нас ждут ужасные Автоматоны.

Превратив Меридию в черную дыру, игроки Helldivers 2 сталкиваются с беспрецедентной ситуацией, которая выглядит как неожиданное развитие событий со стороны Arrowhead Game Studios.

Похоже, команда нашла способ поставить свое сообщество в затруднительное положение, стимулируя дискуссию с этическими последствиями о том, какой выбор лучше сделать в случае с этим последним приказом.

-5
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Oscilograf

я бы выбрал стретегему, детишки всё равно виртуальные, а мины пригодятся.

3
Без негатива

Вернуть игру в продажу в 100 странах без всяких псн

3
Strawberry Pimp

Мины одноразовые, а вот дети смогут сделать больше мин

2
Xteria_2033

Спасти 10 детей? Необязательно чёрных иииииииииили мега пачка стратагемы противотанковых мин MD-17?

0
altair_nur

А за спасение "детишек" какой нибудь бонус положен? Если нет то тут даже думать особо не над чем, конечно мины

0
sky demon

весьма интересный момент, планета полностью захвачена уже давно, но вдруг в детской больнице есть выжившие, которые ещё как то о себе дали понять...хм, подозрительно, уж не скрытая ли лаборатория это

0
Dark1994

Детишки спите спокойно, мины за вас отомстят!

0
Zabubenchik

мины - бесполезная фигня, последняя стоящая стратагема котоую давали, был квазар. но и его понерфили.

-1
Vinzed

Вот уж дилемма - слово vs механика

-2
Александр Дантес

На*уй очень больных виртуальных детишек а стратегема будет очень кстати.

-2
AndralStormborn

Зачем спасать больных? Чем быстрее умрут - тем быстрее избавятся от страданий)

-2
Et_alietum

Стратагему все равно дадут 100%

-3
J Jonah Jameson

а если выбрать стратагему, то потом могут ещё дать, двойной бонус получается

0