Сразу после спасения детей от игроков Helldivers 2 требуют уничтожить детей Терминидов

Авторы кооперативного шутера Helldivers 2 вновь демонстрируют свой необычный и цепляющий подход к развитию проекта. Недавно они предоставили игрокам выбор: спасти детей от атак Автоматонов или освободить склад с новым секретным оружием. Сообществу геймеров удалось проявить свою добрую сторону, и они успешно спасли детей, но теперь их моральные качества снова подвергнутся проверке. На этот раз от игроков Helldivers 2 требуют уничтожить детей Терминидов, при этом разработчики напоминают, что не потерпят в рядах адских десантников предателей.
"Никакой жалости к врагам" — с таким слоганом игрокам Helldivers 2 предстоит отправиться на новую глобальную миссию. Правительство Суперземли требует от них уничтожить многочисленные колонии жуков на указанных планетах и тем самым истребить миллиарды детей Терминидов. У них всего пять дней, но в помощь игрокам будет выдан особо мощный бур, оставляющий после себя бездонную яму огромных масштабов.
Многие игроки уже заметили в новом задании некоторую иронию. Всего несколько дней назад им поручили миссию по спасению человеческих детей, а сегодня их отправляют на жестокое истребление своих противников. По словам некоторых пользователей, из дыры, оставленной буром, иногда доносятся жуткие звуки, от чего многим десантникам становится не по себе. Некоторые игроки даже призвали в социальных сетях игнорировать это задание, проявив тем самым милосердие. Такую идею пока поддержали немногие, и в ответ на подобные призывы пользователи цитируют один из главных советов в игре: "Предательство карается смертью".
Сейчас бы спасать виртуальный детей вместо лута оружия
+++ иди@ты
Игра игрой. Но лицемерие. Спасём одни жизни, но уничтожим другие.
🤦
Демократия момент // Илья Борисов
Эм, а ниче что в этом вся суть? Это милитаристская сатира, кэп.
ну логика в этом есть) если щас будет в мире глобальная угроза от милларда мутантов) я думаю люди будут спасать своих детей) и убивать детей мутантов) в чем твоя предъява непонятно некому
оружие... НАМ НУЖНО ОРУЖИЕ // Дима Чернов
А проблема в чем? // Александр Муравьедов
"дети" - это тип личинки зергов? Ну да, надо ж их тоже беречь. // Александр Ковалёв