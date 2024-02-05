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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.9 52 оценки

Стало известно точное время выхода Helldivers 2 на ПК и PS5

monk70
Новости

Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios выйдет всего через несколько дней, а новый твит сообщает точное время, когда в различных регионах можно будет начать играть. Долгожданный сиквел Helldivers станет доступен 8 февраля в 12:00 по московскому времени.

Являясь продолжением шутера с видом сверху 2015 года, Helldivers 2 использует вид от третьего лица. Геймплей, как всегда, интуитивен: игроки изучают стратагемы и работают вместе с другими игроками, чтобы победить жуков и новых автоматонов. Сотрудничество необходимо, но будьте осторожны с дружественным огнем.

Благодаря более масштабной кампании «Галактическая война» и новым «Военным облигациям», которые постоянно добавляют предметы, которые можно разблокировать с помощью суперкредитов, Helldivers 2 может стать достойным проектом для игр в режиме реального времени. Игра выйдет 8 февраля на PS5 и ПК с включенной кроссплатформенной игрой.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

40 баксов за тоже самое только с видом от 3го лица)))

-1
Zlobin_Evgeny

жаль в РФ нормально не купить, придется брать на второй акк

-6
Hugemozg

а в подарок передать с другого акка не варик? Я последнее время только так и покупаю.

-4
ARESS_777

Придется брать на зеленом стиме))

5
kakuwonok ARESS_777

Зеленый стим для 0бc0c0в

0