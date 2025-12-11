ЧАТ ИГРЫ
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 606 оценок

Студия Arrowhead тайно готовит кардинально меняющий Helldivers 2 режим в стиле roguelite

IKarasik IKarasik

Arrowhead, кажется, собирается встряхнуть Helldivers 2 куда сильнее, чем очередным патчем баланса. Креативный директор Йохан Пилестедт неожиданно раскрыл, что команда работает над прототипом roguelite-режима — и, по его словам, он «фундаментально меняет игру».

Поводом стал безобидный твит игрока, попросившего бесконечный режим с волнами врагов или постоянным выполнением задач на одной карте. Пилестедт ответил неожиданно прямо: «У нас есть прототип rogue-lite режима».

Он добавил только одно: «Он полностью меняет игру». И на этом подробности закончились — ни сроков, ни механик, ни стадии разработки.

С учётом того, что Helldivers 2 строится на слаженной тактике и управляемом хаосе, внедрение roguelite-элементов может означать что угодно: процедурные задания, меняющиеся правила миссий, переработанные системы прогрессии или даже полностью новый формат «вылазок».

Когда Arrowhead будет готова рассказать больше — остаётся лишь ждать. Но факт один: Helldivers 2 может получить самый неожиданный режим в своей истории.

Комментарии:  3
sapov

В игре баланса нет, выходит новый батл пасс и просто старые пушки превращаются в тыкву, нах нам эти режимы

Ziyter7

Не знаете что добавить в игру?

Добавьте рЫгалик режим, и все будет на мази. (нет)

Баттл рояль ещё добавьте, со строительством.

Brainstoun

Сами же сломали баланс в игре, и уже полтора года пытаются починить этот же баланс.... Клоуны блэть....

