Студия Arrowhead тайно готовит кардинально меняющий Helldivers 2 режим в стиле roguelite

Arrowhead, кажется, собирается встряхнуть Helldivers 2 куда сильнее, чем очередным патчем баланса. Креативный директор Йохан Пилестедт неожиданно раскрыл, что команда работает над прототипом roguelite-режима — и, по его словам, он «фундаментально меняет игру».

Поводом стал безобидный твит игрока, попросившего бесконечный режим с волнами врагов или постоянным выполнением задач на одной карте. Пилестедт ответил неожиданно прямо: «У нас есть прототип rogue-lite режима».

Он добавил только одно: «Он полностью меняет игру». И на этом подробности закончились — ни сроков, ни механик, ни стадии разработки.

С учётом того, что Helldivers 2 строится на слаженной тактике и управляемом хаосе, внедрение roguelite-элементов может означать что угодно: процедурные задания, меняющиеся правила миссий, переработанные системы прогрессии или даже полностью новый формат «вылазок».

Когда Arrowhead будет готова рассказать больше — остаётся лишь ждать. Но факт один: Helldivers 2 может получить самый неожиданный режим в своей истории.