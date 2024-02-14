Студия разработчиков Helldivers 2 объявила о расширении на фоне успешного запуска шутера

Шутер с видом от третьего лица Helldivers 2, созданный командой Arrowhead Game Studios, оказался чрезвычайно успешным проектом. Всего за несколько дней игра достигла миллиона продаж, а количество активных игроков продолжает расти как на ПК, так и на PS5. На волне успешного релиза разработчики напоминают, что в будущем игру ждёт множество контентных обновлений. В шутер будут добавляться новые враги, биомы, задания, возможности и другие улучшения. Всё это будет бесплатным и не потребует дополнительных вложений от игроков. А чтобы ускорить процесс выхода бесплатных обновлений, студия Arrowhead Game объявила о своём расширении.
Руководитель Arrowhead Game Studios отметил успех Helldivers 2 и поблагодарил игроков за поддержку. По словам разработчиков, команда всё ещё активно работает над устранением проблем с серверами, а вместе с этим начинает планировать будущий контент для игры. Также студия начинает активный поиск дополнительных разработчиков с опытом работы в разных сферах. Новые специалисты должны будут помочь команде ускорить и улучшить будущие обновления к игре. Точное количество требуемых новичков в студию не озвучивается, но, как отмечают в Arrowhead Game, их двери всегда открыты для разработчиков с большим энтузиазмом.
Кроме этого, босс Arrowhead Game Studios рассказал, что Helldivers 2 находилась в разработке 7 лет, 11 месяцев и 26 дней. Разработчики почти 8 лет вели шутер к релизу и они надеются провести с игрой еще много лет, уже занимаясь пострелизной поддержкой.
Напомним, ранее в Arrowhead Game сообщили, что обсуждают возможность добавления масштабных рейдов.
По мне так очень удачный проект и займет свою нишу.
Не играл, сужу по стримам, как по мне очень однообразная игра с грустными локациями, но массам зашло.
А что в этом мире не однообразно?)) Уму только и подавай что новые яркие картинки, результат всегда один, у?
Сони смогли в мультиплеер
Раз они пилили 7 лет вторую часть, то пора бы уже приступать к третьей, чего тянуть то, как раз к старту PS6.
ЗЫ: Так то конечно им еще надо баланс подправить, так как есть совсем непонятные стратегемы которые по сути только для кол-ва.