Судя по всему, релиз Helldivers 2 может задержаться на несколько недель

Судя по трейлеру, представленному Sony на выставке CES 2024, Helldivers 2 может задержаться на несколько недель.
В частности, на 2:20 минуте ролика, представленного ниже, вкратце показаны отрывки из кооперативного шутера от третьего лица, сопровождаемые словами "доступен с 28 февраля 2024 года", в то время как официальная дата выхода назначена на 8 февраля.
Пока не было никаких конкретных сообщений от Arrowhead Game Studios и Sony по этому поводу, так что это может быть просто ошибка. Если информация подтвердится, то задержка составит около трех недель, так что ожидание не будет особенно долгим.
Helldivers 2, выходящая на PS5 и PC, представляет собой многопользовательский шутер от третьего лица, в отличие от своего предшественника, в котором использовался изометрический вид. Мы снова станем миротворцами Суперземли, готовыми принести демократию в галактику, подчиняя себе инопланетян с помощью лазерных пушек, ковровых бомбардировок и многого другого.