Супер-Земле грозит опасность - в сеть утекли детали нового события в Helldivers 2

Кооперативный шутер Helldivers 2 готовит масштабное событие, связанное с защитой Супер-Земли — и, похоже, PlayStation преждевременно раскрыла сюрприз. В сети появились скриншоты, намекающие на грядущие городские сражения, а чешское подразделение PlayStation опубликовало пост о выходе обновления Heart of Democracy 20 мая.

Хотя официального подтверждения от Arrowhead Game Studios пока нет, игроки активно обсуждают возможную атаку на Супер-Землю. Судя по утечкам, грядёт крупное сюжетное событие, которое может кардинально изменить ход войны в игре.

Helldivers 2 — кооперативный экшен от третьего лица для PS5 и ПК, где бойцы Адского Десанта защищают демократию, сражаясь с ордами инопланетян. Ранее разработчики уже радовали фанатов масштабными обновлениями — и, похоже, на этот раз они готовят нечто ещё более эпичное.