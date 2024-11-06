Терминатор и Хищник: Творческий директор Helldivers 2 поделился идеями, какие франшизы он хотел бы видеть в игре

Творческий директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт поделился идеями, какие франшизы он хотел бы видеть в Helldivers 2. В числе названных им — «Звездные войны», «Чужие», «Звездный десант» и другие известные вселенные.

Йохан Пилестедт отметил, что добавление подобных франшиз помогло бы сделать Helldivers 2 еще более разнообразной и увлекательной. Помимо «Терминатора», он также упомянул «Хищника», «Пятый элемент», «Бегущий по лезвию» и Warhammer 40,000.

К слову, недавно Arrowhead завершила 60-дневный план по улучшению Helldivers 2, в рамках которого были сбалансированы более 70 видов оружия и стратагем.