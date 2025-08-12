Трейлер Helldivers 2 для Xbox намекает на коллаборацию с Halo 3: ODST

Arrowhead Studios выпустила новый трейлер Helldivers 2 в преддверии выхода игры на Xbox Series X/S. Как и ожидалось, он полон взрывов, столкновений автоматонов, сокрушений Терминидов и всеобщего хаоса. Однако, если вы досмотрите его до конца, то заметите намёк на долгожданную коллаборацию мечты.

Музыкальный аккорд, звучащий в самом конце ролика, для тех, кто знаком с франшизой Halo, взят из Halo 3: ODST. Кроме того, дожливый город, показанный в трейлере, — точная копия Нью-Момбасы, где разворачиваются события ODST.

Учитывая сходство между штурмовиками орбитального десанта и «Хеллдайверами», сотрудничество между ними давно назревало. Arrowhead уже сотрудничала с другим проектом Sony в Killzone, добавляя наборы брони и оружие из этой серии, которые игроки могли получить. Однако это будет первый случай сотрудничества с проектом для Xbox.

Helldivers 2 выйдет 26 августа на Xbox Series X/S. В настоящее время игра доступна на ПК и PS5.