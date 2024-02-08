У Helldivers 2 в Steam половина отзывов отрицательные; игроки критикуют античит и вылеты

Helldivers 2 хорошо показывает себя в Steam с точки зрения количества активных игроков, но этого нельзя сказать о рейтингах пользователей. Фактически, на момент написания только 52% отзывов были положительными, а отрицательные указывали на сбои, античит-систему, используемую в игре, и не только.
Например, RS V2.0 пишет:
«Я играю на 7900XTX, и игра вылетает, когда я пытаюсь выполнить миссию. Я уверен, что в эту игру было бы интересно играть, но в настоящее время я не могу продолжить миссию без сбоя».
Сбои кажутся самой распространенной проблемой, но есть и те, кто говорит о багах и системе управления, созданной специально для контроллеров, но не идеально оптимизированной под мышь и клавиатуру. Есть также те, кто критикует наличие предметов для эстетической настройки, которые можно приобрести только за премиальную валюту во внутреннем магазине игры, несмотря на то, что Helldivers 2 продается по цене 39,99 евро.
Еще одна очень распространенная критика, которую мы можем прочитать в отзывах пользователей Steam, заключается в том, что Helldivers 2 использует nProtect GameGuard, стороннее DRM, действующее на уровне ядра и которое многие считают устаревшим и даже вредным из-за своей навязчивости.
За вычетом отрицательных отзывов, как упоминалось в начале, Helldivers 2 имеет отличные показатели в Steam, настолько, что на данный момент это третий лучший запуск в магазине Valve игры, выпущенной PlayStation.
Очевидно, есть надежда, что разработчики из Arrowhead Game Studios как можно скорее исправят недостатки, о которых сообщают игроки на ПК.
постоянный носильный онлайн ещё
И кого он насилует?))
XD -не ну в 1 части оффлайн был, щяс прям так сложно сделать оффлайн в 2024г?
Не могу понять тех кто ставит отрицательный отзыв только потому что в игре есть магазин в котором можно купить другой скин за донат. На игру же это ни как не влияет, другой вопрос когда донат дает тебе превосходство в игре. А тут минусуют из -за того что трусы с лампасами только за реал.
Поймёшь когда в будущем если с этим не бороться, покупая игры за фул прайс, придется ещё доплачивать за миссии или карты чтоб нормально поиграть
потому что это раковая опухоль, которую нужно вырезать с корнями. Они цены повышали под предлогом как мол дорого игры делать, а в итоге к повышению теперь еще и серху бабок стригут, вместо того, чтобы игрок получал весь этот хлам в награду за свои достижения в игре.
В будущем?!! Да уже сейчас куча игр, которые ещё в раннем доступе зато уже с кучей DLC. А было время когда выходила игра и это полноценная игра без всяких пассов, допов и прочего попила/распила.