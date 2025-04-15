Утечка намекает на скорое полномасштабное вторжение Иллюминатов в Helldivers 2

Похоже, игрокам Helldivers 2 стоит готовиться к полноценному вторжению нового врага. Согласно утечке от инсайдера IronS1ghts, в игре вскоре могут быть полноценно представлены войска Иллюминатов. Arrowhead Game Studios уже подбрасывала фанатам намеки, но теперь утечка делает их полноценное появление более чем вероятным.

Главной особенностью Иллюминатов станут гравитационные монолиты — устройства, заряжаемые загадочной Темной жидкостью. По словам источника, эта энергия позволит им манипулировать гравитацией небесных тел, вплоть до изменения биома планет: превращая их в ледяные пустыни или выжженные земли. Также упоминается межгалактический сетевой узел, используемый для связи за пределами галактики, что подчеркивает технологическое превосходство расы.

Тем не менее, стоит помнить, что это неофициальная информация. Пока Arrowhead Game Studios не даст подтверждение, лучше относиться к утечкам с долей скепсиса.