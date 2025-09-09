В Arrowhead внезапно заговорили про Helldivers 3, ведь там может появиться социальный центр в стиле Destiny 2

Студия Arrowhead Game Studios впервые намекнула на будущее серии Helldivers и раскрыла интересную деталь, касающуюся возможной третьей части. Как стало известно, в обсуждениях на Reddit генеральный директор команды разработчиков Шамс Йорджани ответил на просьбу одного из игроков добавить в игру социальный хаб — аналог Башни из Destiny 2. По словам Йорджани, эта функция «внесена в список возможностей для следующей игры», что косвенно подтверждает, что планы на Helldivers 3 действительно существуют.

При этом поклонникам Helldivers 2 не стоит рассчитывать на появление полноценного социального пространства в текущей игре. Разработчики прямо заявили, что подобная система вряд ли будет добавлена во втором проекте. Это решение вызвало бурное обсуждение в сообществе, ведь социальные хабы уже давно стали стандартом для крупных онлайн-игр и ММО — начиная от Final Fantasy XIV и Guild Wars 2 и заканчивая Destiny 2, где игроки могут общаться, делиться достижениями, покупать снаряжение и координировать будущие операции.

Сообщество восприняло эту новость неоднозначно. В топовых комментариях к обсуждению игроки шутят, что встреча в Helldivers 3 произойдёт «через шесть лет», а другие отвечают, что это «слишком оптимистично». Тем не менее успех второй части практически гарантирует, что продолжение рано или поздно появится, и Arrowhead явно уже строит планы на будущее.

К слову, буквально на днях вокруг игры разгорелась ещё одна дискуссия: игроки Helldivers 2 умоляют разработчиков не трогать крутое оружие из последнего обновления.

Судя по всему, Helldivers 2 еще продолжит активно развиваться, но намёки на Helldivers 3 дают понять, что студия планирует сделать следующий проект масштабнее, добавить в него больше социальных механик и, возможно, расширить возможности совместного взаимодействия игроков за пределами миссий.