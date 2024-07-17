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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 164 оценки

В файлах Helldivers 2 нашли намек на миссию по защите президента Супер-Земли

butcher69
Новости

Датамайнеры обнаружили в файлах игры Helldivers 2 интересные находки: голографическую модель особняка и униформу президента Супер-Земли.

Энтузиасты IronS1ghts и BambooS1ghts предполагают, что это намек на будущую оборонительную миссию, в которой адским десантникам предстоит защитить родную планету и ее лидера.

Фанаты предполагают, что Иллюминаты, которых уже давно ожидают в Helldivers 2, скоро нападут на Супер-Землю. Миссия с особняком президента может стать одним из заданий по защите от пришельцев.

Официальной информации о новой миссии от Arrowhead Games пока нет, но найденные "улики" побуждают сделать вывод, что игроков Helldivers 2 ждет нечто особенное.

-7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
RedundantRutherford

Пока всё это произойдёт, уже никто не будет играть в эту игру.

Из-за отсутствия долгосрочных целей в ней случился огромный отвал игроков, и ситуация не планирует меняться.

1
Egik81

"Доктор у нас шум в морге".

0
3АЕ6

Ну, могли бы и с нами поделиться модельками, раз нашли.

0
Talendor3

Иронично, в свете недавних событий)

0