В Helldivers 2 меняют античит: GameGuard уступает место Easy Anti-Cheat

Helldivers 2 меняет античит-систему. Разработчики из Arrowhead хотят усилить безопасность. Они планируют жестко бороться с читерскими модами. Такие модификации портят совместную игру и мешают другим геймерам.
«Интеграция GameGuard в Helldivers 2 оказалась не такой эффективной, как хотелось бы», — заявили авторы шутера, объявляя о переходе на Easy Anti-Cheat. «В итоге мы решили выбрать другой путь и довериться EAC. Это признанный индустриальный стандарт, который используют более 200 игр. Мы верим, что это надежно защитит "Галактическую войну", обеспечит честную игру и сохранит целостность геймплея».
Система Easy Anti-Cheat (EAC) от Epic Games хорошо знакома игрокам. Она используется в таких хитах, как Elden Ring, Fortnite, Rust и недавно вышедшей Gears of War: E-Day. В Arrowhead отметили, что вместе с внедрением EAC добавят «дополнительные инструменты безопасности», чтобы усилить защиту и лучше сохранить целостность игры.
В рамках этой борьбы под раздачу могут попасть и безобидные моды на замену скинов. Если игроки посчитают, что новый античит по ошибке заблокировал безопасный мод или другую программу, Arrowhead просит писать в их техподдержку через Zendesk.
Конечно, создавать проблемы моддерам всегда неприятно. Но в игре, которая держится на мультиплеере, такие жесткие меры вполне оправданы. Одно дело — творить что угодно в одиночной "песочнице", где играешь сам или с друзьями. Совсем другое — мешать незнакомцам в онлайне. Одно дело прийти на бой в костюме Кадзумы Кирю или Джокера Хита Леджера, но портить игру другим — это уже перебор. Судя по сайту Nexus Mods, главным полем битвы для модификаций Helldivers 2 могут стать улучшения интерфейса и HUD. Они видны только самому игроку, но некоторые из них могут давать нечестное преимущество. Смена античита запланирована уже на сегодня, 20 октября.
"улучшили защиту"
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