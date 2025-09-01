В Helldivers 2 могут добавить кооператив на разделённом экране - но пока без гарантий

Генеральный директор Arrowhead Studios Шамс Йордани заявил, что функция локального кооператива на одном экране в Helldivers 2 технически возможна. Однако студия пока лишь рассматривает эту идею и не обещает скорого внедрения.

Обсуждение всплыло в официальном Discord-канале игры, где один из игроков поинтересовался перспективой появления split-screen. Йордани отметил, что разработчики внесли эту возможность в список идей «для изучения», но подчеркнул — неизвестно, насколько реально сообществу нужен такой режим.

Интересно, что тема возвращения локального мультиплеера становится всё актуальнее. В последние годы большинство игр перешли на онлайн-форматы, и split-screen почти исчез. Однако в случае с Helldivers 2, где игроки объединяются против орд врагов в PvE-сценариях, подобный режим может оказаться востребованным.

Игра тем временем переживает новый виток популярности. Недавно Helldivers 2 вышла на Xbox Series X|S, достигнув максимального онлайна в Steam с апреля 2024 года, а также получила свежий Warbond — Legendary HALO ODST.

Что будет дальше — покажет время. Arrowhead не исключает появления локального кооператива, но предупреждает фанатов: ожидания стоит сдерживать.