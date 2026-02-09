В Helldivers 2 намекнули на возвращение киборгов - вышел загадочный тизер

Недавний обратный отсчёт в Helldivers 2 завершился публикацией короткого тизер-трейлера, который намекает на возвращение киборгов — одного из самых опасных врагов серии. Игрокам, судя по всему, снова предстоит столкнуться с бывшими гражданами Супер-Земли, превращёнными в кибернетически усиленных бойцов.

Киборги родом с планеты Киберстан — враждебного мира, населённого людьми, модифицированными для работы в экстремальных условиях. Со временем они возненавидели человечество и сделали эту планету своим домом, несмотря на происхождение с Супер-Земли. Их возможное возвращение отсылает к событиям первой Helldivers и уже вызвало оживлённые обсуждения среди фанатов.

Описание тизера было зашифровано в двоичном коде. После расшифровки сообщение оказалось на шведском языке — родном для студии Arrowhead — и переводится как: «Это ваш последний шанс. Немедленно возвращайтесь.»

Игроки гадают, что означает это предупреждение: готовится ли атака на Киберстан или же киборги нанесут первый удар, вернувшись с новой, неизвестной силой.