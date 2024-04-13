В Helldivers 2 не будет трансмогрификации

По словам генерального директора Arrowhead Games Studio Йохана Пилестедта, столь востребованная функция настройки — трансмогрификация — не появится в Helldivers 2.
В ответ на запрос об этой функции в Твиттере Пилестедт сказал, что она не появится в игре, потому что «это не имеет смысла».
«Мы не занимаемся трансмогрификацией», — сказал Пилестедт. «Это не имеет смысла – оборудование выглядит по-другому, потому что оно имеет разные эффекты. Заменить одно на другое — это все равно, что съесть яблоко со вкусом бекона или наоборот».
Трансмогрификация, официально называемая трансмогрификацией, — это функция во многих играх, которая позволяет игрокам экипировать различные предметы, но менять их внешний вид, чтобы они соответствовали друг другу. В некоторых случаях вы даже можете вообще скрыть внешний вид ваших предметов.
В ответ на заявление Пилестедта, что эта функция не появится в игре, некоторые игроки обратились в социальные сети, чтобы выразить свое недовольство.
«Может быть, разрешение настраивать цвета брони может стать эффективным компромиссом?» сказал один игрок. «Моя главная проблема в том, что мои лучшие доспехи и шлем совсем не хорошо смотрятся вместе».
ну лукавят же, иначе зачем покупать шлемы и броню за донат, там по пальцам пересчитать "эффекты". Я понимаю, что он фармится, но все же. А вот краску бы надо добавить
Не понимаю почему они так боятся трансмогрификации, это механика которая не имеет минусов. У всех же свои вкусы, и увы по своему вкусу не получается снарядить персонажа, всё упирается в эффекты элементов снаряжения, а трансмогрификация позволяет менять лишь внешность снаряжения, и это я считаю одной из лучших механик которое было придумано.