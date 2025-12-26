В Helldivers 2 повысят максимальный уровень и добавят хардкорные испытания для ветеранов

Студия Arrowhead Game Studios раскрыла планы по развитию Helldivers 2. Творческий руководитель Йохан Пилестедт сообщил, что в ближайших обновлениях игроков ждёт повышение максимального уровня персонажа. Сейчас потолок составляет 150-й уровень, но точная дата изменения пока не уточняется.

Помимо этого, разработчики готовят хардкорные испытания для опытных игроков. В команде подчёркивают, что не собираются просто увеличивать здоровье врагов или их количество. Вместо этого будут внедрены новые механики, усложняющие уже существующие миссии и заставляющие участников продумывать стратегию.

Также студия обсуждает дальнейшее развитие сюжета Helldivers 2 и планирует ускорить выход обновлений. На данный момент игра предлагает праздничное событие с метанием снежков и экспериментальным оружием, но впереди — куда более серьёзные испытания для настоящих ветеранов галактических сражений.