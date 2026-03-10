ЧАТ ИГРЫ
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 645 оценок

В Helldivers 2 появился новый боевой пропуск Entrenched Division

butcher69 butcher69

Разработчики кооперативного шутера Helldivers 2 представили новый платный боевой пропуск под названием Entrenched Division.

Свежий Warbond предлагает игрокам отправиться на поля сражений и «держать линию за Свободу» в окопах, грязи и во имя Управляемой Демократии. С выходом пропуска солдаты Супер-Земли получат доступ к новому снаряжению, а также различным косметическим предметам.

Как отмечают разработчики, обновление расширяет арсенал бойцов и даёт больше способов подготовиться к очередным миссиям против врагов человечества. В описании дополнения также подчёркивается фирменный юмор игры: павших героев будут помнить, заменять новыми бойцами и даже «задним числом чествовать».

10
3
Комментарии:  3
SaintsEagle

Автор забыл добавить что обнова выйдет 17 числа и очень кратко прошелся по нововведениям. Очень слабая халтурная статья

2
Hall_1920

Первая мировая, класс

Alex Energy

Уже появился, я выписал