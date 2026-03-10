В Helldivers 2 появился новый боевой пропуск Entrenched Division

Разработчики кооперативного шутера Helldivers 2 представили новый платный боевой пропуск под названием Entrenched Division.

Свежий Warbond предлагает игрокам отправиться на поля сражений и «держать линию за Свободу» в окопах, грязи и во имя Управляемой Демократии. С выходом пропуска солдаты Супер-Земли получат доступ к новому снаряжению, а также различным косметическим предметам.

Как отмечают разработчики, обновление расширяет арсенал бойцов и даёт больше способов подготовиться к очередным миссиям против врагов человечества. В описании дополнения также подчёркивается фирменный юмор игры: павших героев будут помнить, заменять новыми бойцами и даже «задним числом чествовать».