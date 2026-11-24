Авторы Helldivers 2 показали новую загадку на фронте Терминидов в кооперативном шутере от третьего лица: токсичные пески, раскопки учёных Супер-Земли, неизвестная находка и её опасная сила.

Планета Терминидов считалась бесполезным гнездом инопланетной заразы, однако под её поверхностью обнаружили нечто ценное. Исследование находки может обернуться угрозой для обычных жителей Супер-Земли.

Helldivers продолжают сражаться за свободу враждебной галактики, объединяясь для быстрых совместных операций против инопланетных сил.