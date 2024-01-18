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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.9 37 оценок

В Helldivers 2 реализована деформация ландшафта и процедурная генерация

monk70
Новости

До выхода Helldivers 2 осталось всего несколько недель, и Arrowhead Game Studios сообщает, что игра ушла на золото. Креативный директор Йохан Пилестедт также подтвердил, что в шутере от третьего лица есть деформация ландшафта и процедурная генерация.

Пилестедт ответил на изображение на Reddit, на котором видно, как местность естественным образом деформируется взрывами. Это не только повышает реалистичность, но и добавляет непредсказуемости во время хаотичных стычек. Процедурная генерация будет знакома поклонникам оригинальных уровней, хотя будет интересно посмотреть, как она будет расширена в сиквеле.

Helldivers 2 выйдет 8 февраля на PS5 и ПК с поддержкой кроссплатформенной игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Altered

Процедурная дегенерация . . .

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