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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 438 оценок

В Helldivers 2 стартовало масштабное обновление "Сердце демократии" - битва переместилась на Супер-Землю

butcher69 butcher69

Свежая обнова для Helldivers 2 под названием «Сердце демократии» кардинально меняет фронт боевых действий — теперь игроки защищают не чужие миры, а родную Супер-Землю. На планету вторглись иллюминаты, и сражения развернулись прямо в мегаполисах, среди небоскрёбов и гражданского населения.

  • Бои охватили крупнейшие города на всех континентах.
  • Игрокам предстоит отбивать атаки врага на городских улицах, площадях и у подножий небоскрёбов.
  • Потери уже катастрофические — погибло более 2 миллиардов мирных жителей, и только Адские Десантники могут остановить врага.

Обновление уже доступно — пора вооружаться и спасать свою планету!

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Чёт честно говоря влом заходить, что-то там делать // Александр Шиков

4
Рикочико

Благодаря вторжению, жители Супер-Земли наконец-то узнают правду. То что под прикрытием демократии, скрывается коммунистическая тоталитарная диктатура.

2
Тисекрий

Тоталитарная диктатура это ладно, но почему коммунистическая?

1
Большая Флейта Тисекрий

Бедолага не те таблетки выпил с утра

4
-zotik- Тисекрий

Потому что комунизм враг демократии)

sa1958

Что -то ты не туда свернул.

sa1958 -zotik-

А откуда это известно?

Никто при коммунизме не жил.

Или иллюминаты сообщили?

1
-zotik-

Зайти ради рофла глянуть что там

1
FeverishFoxley

Заходить не обязательно чтобы глянуть что там) ну тип можно найти какие нибудь стримчанские)

-zotik- FeverishFoxley

Да у меня вроде все равно скаченая. Плюс ништяки награды собрать, когда годовщина была заходил, неплохо накидали.

O-o-O

Мандалорцы зачищают имперский город, кажется это спойлер.