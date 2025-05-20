В Helldivers 2 стартовало масштабное обновление "Сердце демократии" - битва переместилась на Супер-Землю

Свежая обнова для Helldivers 2 под названием «Сердце демократии» кардинально меняет фронт боевых действий — теперь игроки защищают не чужие миры, а родную Супер-Землю. На планету вторглись иллюминаты, и сражения развернулись прямо в мегаполисах, среди небоскрёбов и гражданского населения.

Бои охватили крупнейшие города на всех континентах.

Игрокам предстоит отбивать атаки врага на городских улицах, площадях и у подножий небоскрёбов .

. Потери уже катастрофические — погибло более 2 миллиардов мирных жителей, и только Адские Десантники могут остановить врага.

Обновление уже доступно — пора вооружаться и спасать свою планету!