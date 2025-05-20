В Helldivers 2 стартовало масштабное обновление "Сердце демократии" - битва переместилась на Супер-Землю

Свежая обнова для Helldivers 2 под названием «Сердце демократии» кардинально меняет фронт боевых действий — теперь игроки защищают не чужие миры, а родную Супер-Землю. На планету вторглись иллюминаты, и сражения развернулись прямо в мегаполисах, среди небоскрёбов и гражданского населения.
- Бои охватили крупнейшие города на всех континентах.
- Игрокам предстоит отбивать атаки врага на городских улицах, площадях и у подножий небоскрёбов.
- Потери уже катастрофические — погибло более 2 миллиардов мирных жителей, и только Адские Десантники могут остановить врага.
Обновление уже доступно — пора вооружаться и спасать свою планету!
Чёт честно говоря влом заходить, что-то там делать // Александр Шиков
Благодаря вторжению, жители Супер-Земли наконец-то узнают правду. То что под прикрытием демократии, скрывается коммунистическая тоталитарная диктатура.
Тоталитарная диктатура это ладно, но почему коммунистическая?
Бедолага не те таблетки выпил с утра
Потому что комунизм враг демократии)
Что -то ты не туда свернул.
А откуда это известно?
Никто при коммунизме не жил.
Или иллюминаты сообщили?
Зайти ради рофла глянуть что там
Заходить не обязательно чтобы глянуть что там) ну тип можно найти какие нибудь стримчанские)
Да у меня вроде все равно скаченая. Плюс ништяки награды собрать, когда годовщина была заходил, неплохо накидали.
Мандалорцы зачищают имперский город, кажется это спойлер.