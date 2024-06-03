В последнем ивенте Helldivers 2 нашли намек на скорое появление новой враждебной фракции

Arrowhead Game Studios на днях выпустила свежее контентное обновление для кооперативного шутера Helldivers 2. Патч устраняет несколько известных ошибок, а также запускает новое внутриигровое событие, в рамках которого игрокам предстоит уничтожить целую планету. На первый взгляд, кажется, что ивент посвящен терминидам, захватившим всю планету, но на самом деле эта активность может обернуться появлением еще одной враждебной фракции из первой части.
Игроки, которые отправились на выполнение новой задачи от руководства на Меридию, заметили, что планета сильно изменилась. По задумке разработчиков, Меридия подверглась кардинальным изменениям из-за высокой активности терминидов, но их многочисленные норы — не единственное, что привлекло внимание пользователей. На орбите планеты в некоторых случаях можно заметить появление черной дыры, возле которой запускается уникальное звуковое сопровождение.
Фанаты Helldivers 2 убеждены, что черная дыра скрывает за собой Иллюминатов — третью враждебную фракцию из оригинальной игры. Слухи о появлении этой фракции ходят уже несколько месяцев, и, судя по всему, их наконец-то добавят в игру вместе с летним обновлением.
Нет уже Меридии. Черная дыра там.