В сеть утёк полный список достижений Helldivers 2

Через несколько дней состоится долгожданный релиз продолжения динамичного шутера Helldivers, который, в отличие от первой игры, получит вид от третьего лица. Новая камера станет не единственным нововведением в игре. Геймеров ждут множество открытий и испытаний. Недавняя утечка раскрывает полный список доступных достижений в Helldivers 2, получить их все будет не самой простой задачей.
Судя по всему, Helldivers 2 должна понравиться поклонникам сложных трофеев. В игре будет доступно 39 уникальных достижений, некоторые из которых выделяются особой сложностью. Чтобы получить все ачивки и выбить заветную платину на PS5, потребуется потратить десятки часов. Всё из-за того, что некоторые достижения требуют прохождения заданий на самой высокой сложности без смертей, а также убийства более 5 тысяч противников.
С полным списком всех достижений в Helldivers 2 можно ознакомиться здесь. Приступить к их получению можно будет уже 8 февраля. Шутер от разработчиков из студии Arrowhead Game будет доступен на ПК и консолях PS5.
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