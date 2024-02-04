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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.9 49 оценок

Весь контент после запуска Helldivers 2 будет бесплатным

monk70
Новости

Весь пострелизный контент Helldivers 2 будет бесплатным: об этом сообщил один из разработчиков игры, выступая на форуме в ответ пользователю, обратившемуся за разъяснениями по вопросу обновлений.

«Мы будем постоянно добавлять в игру новый контент», — написал разработчик. «Враги, цели, биомы и т. д. всегда будут бесплатными и расширят игровой опыт Helldivers 2».

Решение сделать контент после запуска бесплатным, исключая любые косметические предметы, теперь кажется стандартным подходом для живых сервисов, о чем свидетельствует недавний запуск скандальной игры Suicide Squad: Kill the Justice League.

Идея, лежащая в основе этих рассуждений, естественно, заключается в том, чтобы избежать опасной фрагментации пользователей, которая может обеднить подбор игроков, и в то же время пытаться постоянно стимулировать интерес игроков новым контентом.

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