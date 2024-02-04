Весь контент после запуска Helldivers 2 будет бесплатным

Весь пострелизный контент Helldivers 2 будет бесплатным: об этом сообщил один из разработчиков игры, выступая на форуме в ответ пользователю, обратившемуся за разъяснениями по вопросу обновлений.
«Мы будем постоянно добавлять в игру новый контент», — написал разработчик. «Враги, цели, биомы и т. д. всегда будут бесплатными и расширят игровой опыт Helldivers 2».
Решение сделать контент после запуска бесплатным, исключая любые косметические предметы, теперь кажется стандартным подходом для живых сервисов, о чем свидетельствует недавний запуск скандальной игры Suicide Squad: Kill the Justice League.
Идея, лежащая в основе этих рассуждений, естественно, заключается в том, чтобы избежать опасной фрагментации пользователей, которая может обеднить подбор игроков, и в то же время пытаться постоянно стимулировать интерес игроков новым контентом.
Подозрительно как-то)