Видео: пингвины из "Мадагаскара" сражаются за демократию в мире Helldivers 2

Автор YouTube-канала Nadya PLAY продолжает помещать известных персонажей кинематографа в самые разнообразные игровые миры. На этот раз настал черед очередь нашумевшего кооперативного шутера Helldivers 2. Вселенная этой игры полна опасностей, и для борьбы за демократию в галактике был призван отряд, известный своей военной дисциплиной и исполнением — пингвины из "Мадагаскара".
Персонажи из мультфильма присоединились к десантникам в их бесконечной борьбе с жуками и опасными роботами. Автор ролика постарался органично вписать пингвинов, учитывая их характер выполнения заданий, в некоторые события Helldivers 2. Кроме того, видео в точности воссоздает самые обсуждаемые темы в сообществе шутера.
Так, перед отправкой заданий лидер пингвинов предупреждает своих подопечных, что некоторые могут не выжить в ходе выполнения операций. Это отсылает зрителей к очень сложным заданиям Helldivers 2, где игрокам иногда приходится буквально жертвовать собой для спасения остальной команды. Также в ролике воссоздана проблема вызова стратагем, которая до сих пор беспокоит игроков.
Офигительно сделано)
Разговоров больше чем дела:((