Вышел новый патч для Helldivers 2, который исправляет проблемы с зависанием

Arrowhead Game Studios отреагировала на отзывы игроков, выпустив патч 1.000.104 для Helldivers 2 , направленный на решение некоторых проблем с зависанием, которые беспокоили игроков. Обновление в первую очередь устраняет проблемы с вылетами Helldivers 2 , вызванные определенным внутриигровым оружием.
На прошлой неделе игроки Helldivers 2 столкнулись с проблемами сбоя, связанными с использованием дугового оружия. В ответ на это Arrowhead предупредила игроков о возможных проблемах и призвала временно избегать использования указанных видов оружия, пока разработчики работают над исправлением. Соблюдая свои обязательства перед игровым сообществом, Arrowhead оперативно выпустила патч 1.000.104, который гарантирует, что игроки больше не столкнутся с проблемами зависания, связанными с использованием дугового оружия.
Arrowhead Game Studios активно поощряет игроков оставлять отзывы и сообщать о любых возникших проблемах, обеспечивая постоянное развитие и оптимальный игровой процесс для всех игроков Helldivers 2.
наконец, а то без дуги на 9ой сложности туговато
что за дуга такая?:) на будущее спрашиваю:)