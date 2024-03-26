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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 589 оценок

Вышел новый патч для Helldivers 2, который исправляет проблемы с зависанием

KAMA33
Новости

Arrowhead Game Studios отреагировала на отзывы игроков, выпустив патч 1.000.104 для Helldivers 2 , направленный на решение некоторых проблем с зависанием, которые беспокоили игроков. Обновление в первую очередь устраняет проблемы с вылетами Helldivers 2 , вызванные определенным внутриигровым оружием.

На прошлой неделе игроки Helldivers 2 столкнулись с проблемами сбоя, связанными с использованием дугового оружия. В ответ на это Arrowhead предупредила игроков о возможных проблемах и призвала временно избегать использования указанных видов оружия, пока разработчики работают над исправлением. Соблюдая свои обязательства перед игровым сообществом, Arrowhead оперативно выпустила патч 1.000.104, который гарантирует, что игроки больше не столкнутся с проблемами зависания, связанными с использованием дугового оружия.

Arrowhead Game Studios активно поощряет игроков оставлять отзывы и сообщать о любых возникших проблемах, обеспечивая постоянное развитие и оптимальный игровой процесс для всех игроков Helldivers 2.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SaDaR

наконец, а то без дуги на 9ой сложности туговато

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Hugemozg

что за дуга такая?:) на будущее спрашиваю:)

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