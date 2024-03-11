"Я не остановлюсь, пока мне не дадут оружие ближнего боя": Игрок Helldivers 2 кулаками пробивает себе дорогу через жуков

В Helldivers 2 пока нет оружия ближнего боя, но это не остановило одного безумного носителя демократии, который решил бить каждого встречного жука.
В сообщении на Reddit, изначально размещенном на главном сабреддите серии, показана статистика одного из игроков после прохождения миссии. Поначалу все кажется довольно обыденным - пара смертей, хорошая точность, впечатляющие убийства, — пока вы не пролистаете нижнюю часть списка и не увидите 116 убийств, совершенных в ближнем бою. Опять же, оружия ближнего боя в кооперативном шутере пока нет, так что это 116 убийств в кулачном бою.
Автор утверждает, что "не остановится", пока не получит оружие ближнего боя, а это значит, что жукам и роботам стоит быть начеку, ведь на фронте их ждет безумный любитель подраться.
Другие игроки в этой теме поделились схожими желаниями. Мечты игроков Helldivers 2 о мехах сбылись после недавнего освобождения Тьен Квана в рекордные сроки. Мало кто удивится, если в качестве награды за освобождение будущих планет появятся и другие лакомства, например оружие ближнего боя или больше транспортных средств.
А это не Питер Добсон из страшил? Он примерно также по садовым гномам убивался в начале фильма
М-да, дебилов с каждым разом все больше и больше!!!!!
Оружие ближнего боя не подходит по концепции игры. Что вы сделаете тому же жуку или роботу своим ножиком (мечем, дубинкой и т.д), пощекочите их?
ПС: Световые мечи сюда тоже не подходят, т.к. общий технический уровень низковат.