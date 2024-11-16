Заработало "Оружие массового освобождения", которое уже уничтожило "маленькую луну" в Helldivers 2

Настал долгожданный момент: после недель активного строительства демократической космической станции в Helldivers 2 наконец полностью функционирует. Солдаты Суперземли могут ликовать, ведь новое оружие доказало свою мощь, уничтожив на тестовом запуске целую луну.

Согласно официальному заявлению, "Оружие массового освобождения" успешно уничтожило "маленькую луну" во время первой пробной стрельбы. Теперь оно готово нести демократию на головы врагов, ненавидящих свободу: Терминидов и Автоматонов.

Станция уже доступна на Галактической карте, и игроки могут выбирать, куда она отправится и какие тактические действия предпримет, голосуя с помощью Собранных Образцов и Республиканских Очков для финансирования операций. Можно ли назвать это управляемой демократией? Определенно.

На данный момент доступны три тактические опции:

Планетарная бомбардировка — непрерывные орбитальные обстрелы, которые обеспечат "артиллерийскую поддержку по всей планете"

Шторм Орлов — периодические воздушные удары "Орлов" во время миссий

Орбитальная блокада — запуск ракетной системы против кораблей, пытающихся покинуть атмосферу планеты. Дополнительно указывается, что с этой планеты нельзя будет начать Оборонительную кампанию, а "ускоритель оптимизации десантных капсул" автоматически активируется для всех миссий, что гарантирует полную экипировку боеприпасами, стимуляторами и гранатами.

Станция также подлежит перемещению, так что ее можно будет увидеть над головой в разных секторах. В ближайшее время роботы ощутят на себе силу концентрированной демократии.