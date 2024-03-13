Жуки в Helldivers 2 умеют выслеживать игроков по запаху

Глава студии Arrowhead Йохан Пилестедт раскрыл, что некоторые противники в Helldivers 2 могут учуять игрока по запаху. Для этого жукам необязательно даже видеть персонажа. Впрочем, не все Терминиды пользуются обонянием (разработчик назвал лишь Следопытов), к тому же радиус действия способности невелик.
В ближайшее время команда Arrowhead собирается снизить сложность некоторых врагов — уменьшить частоту их появления и количество жизней. Также, судя по утечке, в будущем разработчики добавят новую фракцию врагов под названием Illuminate. На некоторых из них уже можно взглянуть — пользователям облик монстров пришелся по душе.
Некоторые игроки в шутерах также по запаху, как жуки, определяют других игроков сквозь стены, а ещё могут точно и быстро стрелять как роботы.
Запах горящих пуканов
Какие в хуй запахи? xDDDD Ебаный скрипт который бесит. Все патрули в сторону игрока прут. И если с помощью мода или чита сделать модельку игрока невидимым, то можно наблюдать как через 30 минут возле тушки хеллдайвера соберется огромная толпа фанатов, нервно наминая круги перед лицом. Не несли бы уже чушь)
по запаху из трусов?