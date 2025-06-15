Журналист назвал онлайн Stellar Blade азиатским, но игроки нашли подвох в его аналитике

Попытка игрового журналиста Пола Тасси из Forbes проанализировать аудиторию экшена Stellar Blade обернулась для него конфузом и насмешками со стороны игроков. В своей публикации он заявил, что пики онлайна игры в Steam указывают на её явную азиатскую направленность, поскольку активность максимальна в то время, когда западные игроки обычно не в сети. Тасси сопроводил свой вывод ремаркой, что «не говорит, будто это плохо», вероятно, стараясь выглядеть объективным.

Однако геймеры быстро указали на недостаток такой поверхностной аналитики. В ответ на его пост пользователи начали публиковать графики онлайна из SteamDB для куда более массовых и глобально популярных игр. Выяснилось, что пики активности в таких гигантах, как Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds и даже Helldivers 2, практически полностью совпадают с графиком Stellar Blade.

Таким образом, следуя логике журналиста, все эти мультимиллионные проекты также следовало бы считать азиатскими. Игроки в комментариях иронично предположили, что Тасси, возможно, не в курсе разницы в часовых поясах и того факта, что Азия представляет собой огромный игровой рынок. Попытка выделить корейский экшен на общем фоне провалилась, продемонстрировав, что судить о глобальной аудитории игры по одним лишь пикам онлайна — сомнительная затея.