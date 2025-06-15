Журналист назвал онлайн Stellar Blade азиатским, но игроки нашли подвох в его аналитике

Попытка игрового журналиста Пола Тасси из Forbes проанализировать аудиторию экшена Stellar Blade обернулась для него конфузом и насмешками со стороны игроков. В своей публикации он заявил, что пики онлайна игры в Steam указывают на её явную азиатскую направленность, поскольку активность максимальна в то время, когда западные игроки обычно не в сети. Тасси сопроводил свой вывод ремаркой, что «не говорит, будто это плохо», вероятно, стараясь выглядеть объективным.
Однако геймеры быстро указали на недостаток такой поверхностной аналитики. В ответ на его пост пользователи начали публиковать графики онлайна из SteamDB для куда более массовых и глобально популярных игр. Выяснилось, что пики активности в таких гигантах, как Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds и даже Helldivers 2, практически полностью совпадают с графиком Stellar Blade.
Таким образом, следуя логике журналиста, все эти мультимиллионные проекты также следовало бы считать азиатскими. Игроки в комментариях иронично предположили, что Тасси, возможно, не в курсе разницы в часовых поясах и того факта, что Азия представляет собой огромный игровой рынок. Попытка выделить корейский экшен на общем фоне провалилась, продемонстрировав, что судить о глобальной аудитории игры по одним лишь пикам онлайна — сомнительная затея.
А что вам, уважаемые журналисты, мешает, сделать игру которую буду играть азиаты? Раз всё на них держится. Отговорки по типу - "Ну он же из богатой семьи", что мешает родится вам тоже в богатой семье?
Ну по поводу азиатов Окей , но вот про богатую семью аллегорию не понял
Чтоб сделать игру с красивой и привлекательной героиней достаточно AI, но они ищут отговорки ведь нельзя сказать дегенеративным что они делают "Concord"
Международная ЛГеБТ туса, затаила страшную обиду на эту игру с красивыми бабами. Даже у нас в уютной ПГшечке, по темам со стелар блейдом - бегают их представители с криками "игра для дрочеров! игра для спермотоксикозников!". Так вот сильно им красота спать не дает... xD
Серёжка. Где ты тут красивую бабу нашёл?! Сходи траву потрогай.
визжат - значит все идет правильно, надо продолжать в том же духе.
Покажи фотку своей. сравним с девченками из стелар блейд xD
а че сказать то он хотел ?))
Ну эдакий наратив, которой в том числе транслируют и у нас, что азиатские игроки гвноеды, и вообще недолюди. Что тип их плебейский онлайн не показатель качества и успешности игры. Эдакое принижение региона. Короче тупой наратив. Печально что у нас он так же поддерживается.
ну стеллар блейд сюда хорошо подходит, это оказывается даже трудно слэшером назвать, я пока сам не поиграл всегда думал что слэшер, хз почему его слэшером называли, сюжет ниже среднего, но онлайн и оценки хорошие тупо благодаря шлю... главной героине и её костюмам , даже если оставить эту героиню, но убрать эти костюмы , останется пустышка.
В то время "негoвноеды" практически перестали играть в одиночные продукты и перешли на донатный шлак вроде колды, фортнайта или гта.
о да, моя любимая рубрика "блоги из ничего"
Очередной журнализ открывает для себя простой факт, что Азия и Китай в частности, не просто сравнялись по экономическому потенциалу с западом, но и обогнали его уйдя вперед. Там появился огромный средний класс, готовый платить за развлечения и чем дальше, тем больше будет создаваться продуктов, ориентированных население азиатского региона.
С тем же успехом, по часовым поясам, можно утверждать, что основной онлайн всем играм в стиме делает наш отечественный город Владивосток, ну или село Камень-Рыболов, того же Приморского края.
Дрочеры не могут играть в это днём.
так пики онлайна как раз в рабочее время у азиатов)) Выходит, по твоей логике - азиаты просто играют, а европейцы дрочат?
Китайцы любят Стеллар это наверное не секрет)
А зачем эту новость совать в ленту Helldivers?