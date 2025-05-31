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Hellish Quart 16.02.2021
Экшен, Файтинг, Инди, Средневековье
6.7 59 оценок

Суровый Янычар Османской империи пополнил коллекцию бойцов в фехтовальном файтинге Helish Quart

EAMon2 EAMon2

В Hellish Quart присоединился новый персонаж — Хасан, турецкий янычар, воин элитных пехотных войск Османской империи. Янычары с детства проходили суровую подготовку и славились дисциплиной, храбростью и мастерским владением холодным оружием.

Хасан сражается с традиционным турецким кылычем — изогнутым мечом, идеально подходящим для молниеносных рубящих атак. Его стиль боя делает ставку на скорость и связывание ударов в длинные комбо, позволяя захлестнуть врага непрерывным натиском.

Готов к испытанию? Обновление уже доступно — заходи в игру и оцени смертоносную точность янычара Хасана!
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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Half Sword всё равно лучше

1
ДаДжи

помоему они туда какого то нигера ввели.неинтересно стало.кстати никогда не понимал зачем было вводить двух поляков с одинаковым оружием.сделали бы одного персонажа рандомной внешностью

1
AndralStormborn

Смешно как на скрине саблей выполняют рапирный прием, фиГтовальный файтинг, кек)