Суровый Янычар Османской империи пополнил коллекцию бойцов в фехтовальном файтинге Helish Quart

В Hellish Quart присоединился новый персонаж — Хасан, турецкий янычар, воин элитных пехотных войск Османской империи. Янычары с детства проходили суровую подготовку и славились дисциплиной, храбростью и мастерским владением холодным оружием.
Хасан сражается с традиционным турецким кылычем — изогнутым мечом, идеально подходящим для молниеносных рубящих атак. Его стиль боя делает ставку на скорость и связывание ударов в длинные комбо, позволяя захлестнуть врага непрерывным натиском.
Готов к испытанию? Обновление уже доступно — заходи в игру и оцени смертоносную точность янычара Хасана!
Half Sword всё равно лучше
помоему они туда какого то нигера ввели.неинтересно стало.кстати никогда не понимал зачем было вводить двух поляков с одинаковым оружием.сделали бы одного персонажа рандомной внешностью
Смешно как на скрине саблей выполняют рапирный прием, фиГтовальный файтинг, кек)