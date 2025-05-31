Суровый Янычар Османской империи пополнил коллекцию бойцов в фехтовальном файтинге Helish Quart

В Hellish Quart присоединился новый персонаж — Хасан, турецкий янычар, воин элитных пехотных войск Османской империи. Янычары с детства проходили суровую подготовку и славились дисциплиной, храбростью и мастерским владением холодным оружием.

Хасан сражается с традиционным турецким кылычем — изогнутым мечом, идеально подходящим для молниеносных рубящих атак. Его стиль боя делает ставку на скорость и связывание ударов в длинные комбо, позволяя захлестнуть врага непрерывным натиском.

Готов к испытанию? Обновление уже доступно — заходи в игру и оцени смертоносную точность янычара Хасана!