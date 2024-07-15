ЧАТ ИГРЫ
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Hello Cruel World 2024 г.
Адвенчура, Логические, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
4.3 3 оценки

Хоррор про стримера уже близок: игра Hello Cruel World обрела дату релиза

Simple Jack
Новости

Инди-разработчик и издатель хоррор-игр Akupara Games объявил дату выхода своего VR-хоррора на выживание Hello Cruel World - 1 августа.

В Hello Cruel World игроку предстоит

исследовать давно заброшенный ресторан морепродуктов, расположенный в тысяче миль от моря, в надежде прославиться как самый лучший стример. Однако в глубинах ресторана игрока ждет нечто большее, чем он рассчитывал.
Игрокам предстоит решать головоломки, полагаясь на свою изобретательность, быстро думать и выходить за рамки стандартного мышления. Чат будет подбадривать игрока, но как далеко он готов зайти, чтобы утолить любопытство зрителей и пощекотать себе нервы?

Звучит все еще неплохо, хотя количество игр, где нужно быть стримером/блоггером, которые полез, куда не нужно, уже приближается к количеству игр, где нужно быть журналистом, который полез, куда не нужно. Однообразие-с.

Игра будет доступна на платформах Meta Quest 2 и SteamVR.

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