Хоррор про стримера уже близок: игра Hello Cruel World обрела дату релиза

В Hello Cruel World вы играете за отважного стримера, который отправляется на поиски острых ощущений и захватывающего контента для своих подписчиков. Его цель — заброшенный научный комплекс, спрятанный под оболочкой разрушенного ресторана. Это мрачное место изобилует опасностями и загадками.

Чтобы выбраться отсюда живым, вам придётся проявить смекалку и находчивость. Решайте хитроумные головоломки, уворачивайтесь от ловушек и исследуйте все закоулки в поисках подсказок.