Hello Engineer для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК выходит 17 августа ©

TinyBuild выпустит Hello Engineer для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 17 августа, сообщила компания. Демо-версия уже доступна для платформ Xbox и ПК.

Hello Engineer впервые была выпущена в раннем доступе для Stadia 22 июня 2021 г., а полноценный релиз состоялся 26 октября 2021 г.

Hello Engineer — это многопользовательская игра по строительству машин во вселенной Hello Neighbor, в которой могут участвовать до четырех игроков! Собирайте мусор, создавайте и преодолевайте испытания в причудливом мире загадочного парка развлечений. Соберите невероятные машины, построенные из металлолома, и бросьте вызов своему жуткому Соседу и его злым ботам. Катитесь, летите или прыгайте на своем пути к победе; любая машина, которая выполняет свою работу, — это успешный дизайн.