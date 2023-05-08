Милая адвенчура Hello Goodboy получила новый трейлер с датой релиза на ПК и Nintendo Switch ©

Hello Goodboy, нелинейная приключенческая игра от разработчика Rolling Glory Jam, выйдет на ПК и Nintendo Switch в четверг, 25 мая 2023 года. Путешествие по знакомым, но неизведанным местам Hello Goodboy. Проводите Ико, недавно ушедшего мальчика, когда он встречает собратьев в их собственных приключениях в небесах. Не помня о том, что привело его в потусторонний мир, полагайтесь на Коко, странно знакомую собаку, чтобы разгадать тайны этого нового существования. Однако не забывайте о времени: осталось совсем немного.

Исследуйте атмосферу сказки с трогательной историей, пока Ико и Коко пробираются через загробную жизнь. Подружитесь и заплатите десяткам обитателей небес, включая потерянного одинокого ребенка, встревоженную пару, переутомленного дровосека и других сочувствующих духов.