Hello Kitty Island Adventure получила крупное дополнение City Town - DenuvOwO уже выпустили гипервизор-взлом

Создатели Hello Kitty Island Adventure выпустили новое сюжетное дополнение City Town, которое перенесет игроков в Город-град. Вместе с персонажем Усаханой предстоит исследовать мир, полный творчества, дружбы и веселья.

Главной локацией станет Город-град, где можно открыть собственное кафе "Воображение". Заведение можно обустроить на свой вкус, принимать заказы и подавать блюда друзьям из вселенной Sanrio. Также предстоит помогать героям открывать семь новых магазинчиков.

Всего в DLC добавлено более 90 новых заданий, рассчитанных примерно на 30 часов приключений. Исследуя город и его окрестности, игроки найдут свыше 60 головоломок и испытаний. За успешное прохождение можно будет разблокировать более 150 предметов одежды и мебели.

Игроки смогут подружиться с Усаханой, открыв 35 уровней дружбы. В гости к героине приедут и другие персонажи: Паня, Буппи, Ванва, Сора и Няко. Разработчики также обещают появление загадочного эпизодического гостя.

Среди прочих активностей - создание настраиваемых палитр аватаров, украшение жилого комплекса в Радужной башне, а также сбор мягких игрушек, уход за фруктовыми садами и игра на аркадных автоматах.

